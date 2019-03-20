Кадыров: Назарбаев оказывал Чечне всестороннюю поддержку в трудные для региона времена

ГРОЗНЫЙ, 20 марта. /ТАСС/. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев оказывал Чечне всестороннюю поддержку и помощь в трудные для северо-кавказского региона времена, об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Назарбаев заявил во вторник, что слагает с себя полномочия главы государства. При этом он останется председателем Совета безопасности республики, председателем партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), членом Конституционного совета. Полномочия президента перешли 20 марта к бывшему председателю Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с момента принесения присяги народу Казахстана.

"Чеченскую Республику и Казахстан связывают давние дружеские и братские отношения. В самые трудные для чеченского народа времена Нурсултан Абишевич [Назарбаев] оказывал нам всестороннюю помощь и поддержку. Как мудрый и выдающийся политический деятель он внес большой вклад в укрепление российско-казахской дружбы, стал самым близким союзником России", - написал Кадыров.

По его словам, за 30-летний срок руководства страной Назарбаев превратил Казахстан в одно из самых развитых государств в Центральной Азии, многократно поднял уровень экономики, успешно интегрировал страну в международное сообщество.

"Уверен, что несмотря на уход с поста главы Казахстана, Нурсултан Абишевич принесет еще немало пользы для своей страны. <...> Искренне надеюсь, что дружба между Казахстаном <...> и Чеченской Республикой будет крепнуть с каждым днем, и мы останемся верны нашим братским узам, к которым Нурсултан Абишевич всегда относился с особым вниманием", - добавил глава Чечни.

Также Кадыров поздравил с вступлением в должность президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Даригу Назарбаеву, которая возглавила верхнюю палату парламента Республики Казахстан.