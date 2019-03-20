Медведев поддержал предложение РЖД о бесплатном проезде для ветеранов ВОВ в течение мая

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласился с предложением главы РЖД Олега Белозерова предоставить бесплатный проезд в течение всего мая 2019 года ветеранам Великой Отечественной войны с одним сопровождающим во всех видах подвижного состава.

"В период празднования Дня Победы мы хотели бы с 1 мая по 31 мая обеспечить перевозку участников и инвалидов Великой Отечественной войны бесплатно во всех видах подвижного состава с одним сопровождающим", - сказал Белозеров на встрече с Медведевым.

Напомнив, что аналогичные решения принимались и в прошлые годы, глава правительства сказал: "Исхожу из того, что это действительно, по сути, наш долг. И такая льгота тоже будет способствовать возможности ветеранам съездить к близким, к местам боев, хотя они уже все люди преклонного возраста, и поэтому наличие сопровождающего тоже абсолютно объяснимо. Давайте и эту льготную меру в этом году тоже используем", - ответил премьер.