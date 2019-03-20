Около 6 тыс. московских студентов примут участие в квалификационном экзамене

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Онлайн-этап добровольного экзамена на оценку уровня профессиональных знаний учащихся московских вузов начался в Москве в среду. Ожидается, что его участниками станут около 6 тыс. студентов третьих и четвертых курсов, сообщил ТАСС гендиректор компании Uniweb (реализует первый этап экзамена в столице) Александр Органов.

"Студенты начали регистрироваться на участие в экзамене около двух недель назад, ожидается, что всего в первом этапе испытания примут участие около 6 тыс. человек - это больше, чем в прошлом году. Сегодня стартовал онлайн-этап добровольного квалификационного экзамена, участники теперь могут открыть тестирование на сайте", - сказал Органов.

Квалификационный экзамен проходит в два этапа: первый - это онлайн-тестирование, которое покажет уровень базовых знаний участников по профессии, второй - очный этап с реальными кейсами, который начнется 24 апреля в Технограде на ВДНХ.

Органов уточнил, что в рамках первого этапа студентам на сайте предоставляется перечень профессий, по которым можно пройти тестирование. Причем учащийся может выбрать тестирование не только по своей, но и по любой другой специальности или даже по нескольким. Время прохождения теста - 90 минут. "Даже при наличии смартфона под рукой, на котором можно искать ответы, время будет достаточно ограничено", - пояснил Органов.

По его словам, во второй этап квалификационного экзамена пройдут около 1,5 тыс. студентов.

Добровольный квалификационный экзамен - это проект правительства Москвы, созданный для оценки уровня умений и знаний студентов третьих-четвертых курсов и первых-вторых курсов магистратуры столичных вузов по разработанным работодателями теоретическим и практическим заданиям. Награждение победителей квалификационного экзамена пройдет в конце мая 2019 года. Пройти практику в компаниях- партнерах проекта смогут 250 наиболее успешных участников.