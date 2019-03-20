Telegraph: житель Великобритании выиграл в лотерею около $94 млн

ТАСС, 20 марта. Житель Великобритании выиграл в лотерею EuroMillions £71 млн (около $94 млн), став одним из крупнейших победителей на территории Соединенного Королевства. Об этом в среду сообщает газета Daily Telegraph.

Издание отмечает, что победителем лотереи стал 58-летний работник одной из британских фабрик Эд Гудчайлд. "Для меня больше не будет сменной работы. Я хочу путешествовать, найти себе прекрасный новый дом, посетить лучшие спортивные мероприятия и попробовать много других вещей", - подчеркнул Гудчайлд.

Как указывает газета, в этот раз победным оказался единственный билет, то есть приз не будет разделен между несколькими участниками розыгрыша. Выигрышный билет был приобретен в городе Херефорд графства Херефордшир, а его обладатель, по данным издания, сорвал 15-й по величине джекпот в истории национальной лотереи Великобритании.

Самый большой приз в королевстве в размере £160 млн ($223 млн) в 2011 году получила семейная пара из Шотландии - Колин и Крис Веиры, значительную часть денег они жертвуют на поддержку правящей в регионе Шотландской национальной партии и развитие спорта.

Лотерея EuroMillions проводится в Европе с 2004 года. Изначально - в Испании, Франции и Великобритании. Позднее к ней присоединились Австрия, Бельгия, Ирландия, Люксембург, Португалия, Швейцария и Лихтенштейн. По правилам лотереи, победитель имеет право остаться неназванным, что предпочитают делать подавляющее большинство европейцев, ставших в одночасье обладателями крупных сумм.