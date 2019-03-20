{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Роструд проводит опрос о пользе соцсетей при поиске работы

Как сообщили в ведомстве, по предварительным данным, только около 38% респондентов не пробовали трудоустраиваться путем поиска работы через соцсети

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Федеральная служба по труду и занятости проводит опрос пользователей общероссийской базы вакансий и резюме "Работа в России" о возможности использования социальных сетей для поиска работы и при исполнении служебных обязанностей, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

"Соцсети стали неотъемлемой частью современного общества и выступают отличной площадкой для нетворкинга. В прошлом году мы запустили социальную сеть деловых контактов Skillsnet.ru, которая насчитывает почти 100 тыс. пользователей, и более полумиллиона российских работодателей, зарегистрированных на портале "Работа в России", имеют к ней доступ. В этом году Роструд планирует провести серию опросов, которые определят направления развития этого ресурса", - передает пресс-служба слова замглавы Роструда Дениса Васильева.

В Роструде отметили, что на данный момент участие в опросе приняли более 20 тыс. человек. По предварительным данным, большинство (59%) имеют открытый доступ в соцсети на рабочем месте. Почти 40% опрошенных ищут необходимую для работы информацию в социальных сетях, пятая часть (22%) считает соцсети удобным инструментом для поиска вакансий. Порядка 38% не пробовали трудоустраиваться путем поиска работы через соцсети, сообщает Роструд.

Теги
Россия
Новая система обращения с ТКО
Власти Петербурга и Ленобласти создадут единую территориальную схему обращения с отходами
Ранее стало известно, что обновить и согласовать информацию об объемах распределяемых потоков ТКО из города на полигоны региона планируется в апреле 2019 года.
Читать полностью