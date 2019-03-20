Минпросвещения будет госзаказчиком экспертизы школьных учебников

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Минпросвещения РФ намерено проводить экспертизу учебников при формировании федерального перечня в рамках государственного задания. Об этом в среду сообщила замминистра просвещения РФ Татьяна Синюгина на заседании Комитета Госдумы по образованию и науке.

"Для нас очень важно, чтобы экспертиза из состояния негосударственного перешла в состояние государственной и повысить ответственность государства за проведение экспертизы", - сказала Синюгина.

Она отметила, что в министерстве разработан и сейчас проходит внутреннее согласование соответствующий проект, в ближайшее время он будет готов к широкому обсуждению. "Прежде всего, это государственный характер экспертизы заказчиком, которым будет выступать федеральный орган исполнительной власти. Это министерство просвещения. А исполнителем - уполномоченная организация, которая подведомственна Минпросвещения РФ", - добавила она.

По ее словам, особое внимание будет уделено тщательному отбору экспертов на основании квалификационных характеристик, которые будут определяться именно этим проектным порядком. В их числе наличие опыта научно- исследовательской деятельности, опыта реализации основных общеобразовательных программ, а также наличие профессиональных достижений и" тех заслуг, которые должны быть у эксперта".

"Кроме того, фамилия, имя и отчество эксперта, который участвует в экспертизе учебника, будут публиковаться на самом учебнике, станут публичными", - отметила Синюгина.

Согласно действующему порядку формирования ФПУ, научная, педагогическая, общественная, этнокультурная и региональная экспертизы учебника проводятся по инициативе правообладателя. В конце 2018 года министр просвещения Ольга Васильева утвердила федеральный перечень учебников, который был сокращен с 1370 до 863 наименований. В новый перечень вошли издания, которые прошли дополнительную экспертизу и получили положительные экспертные заключения. Позднее Научно-методический совет при Минпросвещения РФ отправил на дополнительную экспертизу 490 учебников. По ее итогам издания с положительными отзывами смогут попасть в федеральный перечень.