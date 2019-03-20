Обеспечение лекарствами льготников Дагестана в 2019 году выросло на 15%

МАХАЧКАЛА, 20 марта. /ТАСС/. Лекарственное обеспечение льготников в Дагестане в текущем году по сравнению с 2018 годом увеличено на 15% и составило более 780 млн рублей, сообщил в среду глава региона Владимир Васильев в ходе ежегодного послания парламенту республики.

"Благодаря проведенной работе по оздоровлению финансов нам удалось в 2018 году в четыре раза увеличить затраты на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан. А в 2019 году мы увеличили еще на 15%. Теперь все хорошо, будем работать более активно", - сказал Васильев.

По его словам, это позволило "значительно улучшить ситуацию с обеспечением льготников лекарствами". "Необходимо продолжить работу в этом направлении с учетом повышения прозрачности механизма доведения лекарств до льготников. Прошу депутатов, политические партии, общественные организации, всех активных граждан взять это под всенародный контроль", - добавил руководитель Дагестана.

По данным правительства республики, в 2018 году на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан было выделено 666 млн рублей.