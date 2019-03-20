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Эксперт: средняя продолжительность жизни россиян в 2018 году превысила 73 года

Главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева заявила, что к 2024 году планируется довести этот показатель до 78 лет

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Средняя продолжительность жизни в России в 2018 году составила более 73 лет. Об этом журналистам в среду сообщила глава Российского геронтологического научно-клинического центра (РГНКЦ), главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

"Больше чем 73 года, 73,1, по-моему", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

"Вы же знаете, что задача к 2024 году - это 78 лет. Это очень серьезная задача, и решать эту задачу надо сразу во всех возрастных группах: надо снижать смертность и младенческую, и среднего возраста, и в пожилом возрасте. Надо на всех фронтах начать профилактическую работу, что решить эту задачу быстро", - отметила доктор.

Она также отметила, что продолжительность жизни россиян выросла за год на 0,8%.

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