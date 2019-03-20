Власти Петербурга и Ленобласти создадут единую территориальную схему обращения с отходами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области разработают единую территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в которой будут содержаться данные о совокупном объеме, видах, классах опасности и источниках образования мусора в двух регионах. Об этом сообщил в среду ТАСС зампредседателя городского комитета по благоустройству Кирилл Пащенко в кулуарах XIX Международного форума "Экология большого города".

"Совместно с Ленинградской областью мы планируем разработать единую территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами", - отметил он, не уточнив сроки подготовки проекта.

Помимо количественных и классовых показателей отходов, образующихся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в единый документ планируется внести данные об объемах отходов, поставляемых из Петербурга на полигоны региона. Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе комитета по благоустройству, обновить и согласовать информацию об объемах распределяемых потоков ТКО из Санкт-Петербурга на полигоны Ленинградской области планируется в апреле 2019 года.

С 1 января 2020 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вступят в работу региональные операторы по обращению с ТКО - Завод МПБО-2 в Петербурге и Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области. Организации будут отвечать за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение отходов. Ежегодно на территории Петербурга образуется около 1,7 млн тонн отходов, из которых 66% размещается на полигонах Ленинградской области.

XIX Международный форум "Экология большого города" является крупнейшим в Северо-Западном федеральном округе конгрессно-выставочным мероприятием в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, природоохранного оборудования, технологий и услуг. Мероприятие проходит с 20 по 22 марта. Особое внимание деловая программа форума обратит на реализацию нацпроекта "Экология" в Санкт-Петербурге.