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Подмосковный дуб занял второе место в конкурсе деревьев Европы

Абрамцевскому дубу 248 лет

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Многовековый дуб, который растет на территории историко-художественного и литературного музея-заповедника) Абрамцево" в Сергиево-Посадском районе Московской области занял второе место в конкурсе "Европейское дерево 2019". Об этом в среду сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Абрамцевский дуб занял второе место на конкурсе "Европейское дерево 2019". [Он] набрал 39,5 тыс. голосов, уступив только миндальному дереву со снежных холмов в венгерском городе Печ", - говорится в сообщении.

Абрамцевскому дубу 248 лет. По данным пресс-службы, под его ветвями могли гулять: Николай Гоголь, Иван Тургенев, Михаил Щепкин, Илья Репин, Михаил Врубель, Исаак Левитан, Василий Суриков и Василий Поленов. Это дерево - одно из главных достопримечательностей усадьбы. Искусствоведы считают, что оно могло быть изображено на картине Михаила Нестерова "Видение отроку Варфоломею".

Конкурс "Европейское дерево 2019" проводится с 2011 года Чешским экологическим фондом во всех странах Европы. В этот раз были представлены деревья из Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Испании, Литвы, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Хорватии, Чехии и Франции.

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