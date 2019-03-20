Волин заявил, что россияне к осени приобретут 3-5 млн приставок для перехода на "цифру"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Всплеск спроса на телевизионные приставки для перехода с аналогового на цифровое телевидение придется на сентябрь, россияне приобретут от 3 до 5 млн данных устройств. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

Как понять, что вы смотрите аналоговое ТВ, и перейти на цифровое вещание

"Думаю, что самая большая вспышка спроса будет наблюдаться к осени - по сентябрь включительно... Полное отключение у нас приходится на 3 июня, в это время часть телезрителей уже будет на дачах, в сентябре все вернутся и будут докупать приставки, - сказал он. - Мы считаем, что в общей сложности в стране будет приобретено от 3 до 5 млн приставок".

Волин не видит предпосылок для возникновения дефицита на рынке.

"Если учесть, что даже имеющиеся только на территории России производственные мощности позволяют производить до миллиона приставок в месяц, то никаких проблем здесь не будет", - пояснил он.

Переход на цифровое телевещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Первый этап начался 11 февраля в семи регионах России, второй стартует 15 апреля, полностью отключение произойдет 3 июня.