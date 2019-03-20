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Чемпионат WorldSkills

Новгородцев предпенсионного возраста переобучат по стандартам WorldSkills

До конца мая этого года возможность освоить новые профессии получат 60 человек

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 марта. /ТАСС/. Пилотный проект по переобучению людей предпенсионного возраста по стандартам WorldSkills запустили в Новгородской области. До конца мая 60 человек смогут обучиться шести профессиям, сообщили в среду пресс-службе правительства Новгородской области.

"В Новгородском строительном колледже начались занятия по специальной программе профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста по международным стандартам WorldSkills. В настоящее время в этом учебном заведении им доступны компетенции "Администрирование отеля", "Организация экскурсий" и "Облицовка плиткой", - говорится в распространенном сообщении.

"Союз "Молодые профессионалы" помогает пожилым людям не бояться нового дела и продолжать жить интересно. Например, компетенция "Администрирование отеля" любопытна тем, что позволяет открыть свое дело, быть индивидуальным предпринимателем. Мы научим общаться с клиентами, предлагать и продвигать услугу, подготовим с точки зрения юридической базы. Важно, чтобы люди понимали, что этот проект - хорошая перспектива, невзирая на возраст", - процитировала пресс-служба эксперта программы Галину Мозжерину.

Кроме того, в других учебных заведениях участники программы смогут обучиться по направлениям обслуживания легковых автомобилей, ветеринарии и поварскому делу. Желающие пройти образовательную программу WorldSkills смогут выбрать удобный для них график обучения: с отрывом или без отрыва от работы.

По итогам учебы каждый участник, помимо документа об обучении, дополнительно получит Skills Passport - новый на рынке труда сертификат актуальных профессиональных умений человека.

Программа реализуется в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". В пилотном этапе принимают участие девять городов России, в том числе Боровичи и Великий Новгород. До конца 2019 года по мировым стандартам WorldSkills будет обучено 25 тыс. россиян предпенсионного возраста из всех регионов страны.

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