Минпросвещения поддержит более 40 исследований в сфере образования в 2019 году

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Минпросвещения России намерено поддержать в 2019 году проведение свыше 40 научных исследований в сфере образования, которые, в том числе, затронут обновление содержания общего образования и методов обучения. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе министерства.

"В 2019 году при поддержке Министерства просвещения РФ запланировано и ведутся 43 фундаментальных и прикладных исследований, напрямую затрагивающих развитие сферы образования", - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что 26 исследований в этом году проводятся впервые. В числе изучаемых тем - основы подготовки педагогов к воспитательной и профориентационной деятельности, обновление содержания общего образования и методов обучения, исследования запросов общества по вопросам совершенствования образования, организация и обеспечение инклюзивного образования, горячее питание в школах, влияние компьютерных технологий в учебном процессе на детей, функциональное, когнитивное, эмоциональное, физическое развитие и здоровье детей дошкольного возраста.

По словам министра просвещения Ольги Васильевой, система образования должна опираться на качественные исследования в области педагогики и развития способностей наших детей. "Наши научные коллективы разворачивают сейчас большую работу. Уверена, это будет позитивный опыт. Уже в этом году мы сможем детально изучить первые результаты", - цитирует ее пресс-служба.

К работе привлечены ведущие научные коллективы институтов Российской академии образования, добавили в министерстве. Ряд исследований, работа по которым началась в предыдущие годы, будут продолжены. Среди них, например, социологический портрет современного ребенка на разных этапах социализации.

"Исследования станут опорой для принятия необходимых управленческих решений в сфере образования, нацеленных на вывод российской системы общего образования в число мировых лидеров. Данная задача поставлена президентом Российской Федерации и закреплена указом "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", - отметили в пресс-службе.