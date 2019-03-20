Участники экспедиции по Арктике на снегоходах дошли до самого северного города России

КРАСНОЯРСК, 20 марта. /ТАСС/. Участники экспедиции на снегоходах "Северная тропа - 2019" дошли до Певека в Чукотском АО - самого северного города в России. Об этом в среду ТАСС сообщил координатор проекта Игорь Смолин.

Маршрут экспедиции, стартовавшей 11 января из Мурманска, проходит через восемь регионов России, его ориентировочная протяженность - 17 тыс. км.

"Добрались до Певека нормально. Прошли примерно 10,5 тыс. км. Завтра, вроде бы, синоптики обещают ослабление ветра, и наши ребята собираются двинуться дальше по побережью - на Биллингс, мыс Шмидта, Уэлен - к самому восточному населенному пункту России на берегу Берингова пролива", - сказал Смолин.

Дальше путешественники пойдут на Анадырь. "Там будут принимать решение по продолжению движения на Камчатку - в зависимости от состояния рек на Камчатке. Надеются, что успеют до активной весны", - сказал собеседник агентства.

Трое путешественников из Магнитогорска - руководитель экспедиции Александр Табаков, штурман Геннадий Чернуха и механик Евгений Бердников - намерены за три месяца пройти на снегоходах через все побережье российской Арктики от Мурманской области до Камчатки. Все участники - опытные путешественники, ранее принимавшие участие в длительных переходах.