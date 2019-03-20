Власти Петербурга помогут псковской семье, попросившей мини-трактор у Путина

ПСКОВ, 20 марта. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга окажут помощь семье Перчиковых из деревни Томсино Себежского района, которые ранее попросили президента Владимира Путина о приобретении мини-трактора. Соответствующее решение приняли губернатор Псковской области Михаил Ведерников и врио губернатора Петербурга Александр Беглов, говорится в сообщении пресс-службы администрации Псковской области, опубликованном в среду на сайте правительства региона.

"Михаил Ведерников договорился с Александром Бегловым о помощи семье Перчиковых. Ведерников рассказал Беглову о ситуации и о том, чем администрация Псковской области помогает семье, оказавшейся в трудном положении. Ответ от петербургских властей не заставил себя долго ждать - они тоже со своей стороны окажут помощь школьнице и ее маме", - говорится в сообщении.

Как пояснила ТАСС глава семьи Елена Перчикова, она с дочерью переехала в Псковскую область из Санкт-Петербурга, имеет прописку в этом городе. На данный момент у семьи имеется существенная задолженность по коммунальным платежам.

Несмотря на то, что Елена и Таисия Перчиковы имеют петербургскую прописку, Ведерников ранее говорил о том, что власти региона окажут семье поддержку. В частности, речь шла о трудоустройстве мамы, получении ею среднего профессионального образования, помощи в случае переезда семьи на новое место жительства.

О ситуации

Как сообщалось ранее, в конце прошлого года школьница из Себежского района без ведома взрослых отправила электронное обращение в адрес президента РФ, попросив подарить мини-трактор для мамы, которая работает санитаркой в районной больнице на двух ставках. По словам мамы девочки, она живет в частном доме вместе с дочерью, семье не хватает средств, так как зарплата женщины составляет порядка 14 тыс. рублей в месяц. Перчикова содержит коз и занимается приусадебным участком, но возделывать огород вручную после дежурств в больнице не хватает сил и времени.

Администрация Псковской области создала специальную комиссию, чтобы разобраться в ситуации с семьей Перчиковых. По данным властей, после обращения к главе государства у семьи резко испортились отношения с односельчанами, которые обвинили ее в мошенничестве. Как пояснила ТАСС Перчикова, из-за угроз она намерена покинуть Томсино и переехать либо в другой муниципалитет Псковской области, либо в Ленинградскую область.

В январе псковские власти сообщали ТАСС, что намерены оказать женщине помощь, выделить деньги на приобретение мини-трактора, заключив с ней социальный контракт по которому можно было бы отслеживать целевое использование средств. Для оформления документов Перчикова должна иметь регистрацию в Псковской области по месту жительства, либо по месту пребывания. Однако, по словам женщины, ей пока не удается это сделать, так как в районе не работает сервис по постановке граждан на учет.