Росздравнадзор заверил, что уход с рынка продуктов Takeda не вызовет перебои с лекарствами

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Выход с российского рынка трех лекарственных препаратов японской компании Takeda, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), не повлияет на лекарственное обеспечение пациентов, так как в РФ зарегистрировано достаточно отечественных и зарубежных аналогов, заверили в Росздравнадзоре.

"Выход с российского рынка лекарственных средств Амитриптилин Никомед, Метронидазол Никомед и Атенолол Никомед не скажется на лекарственном обеспечении российских пациентов", - говорится в заявлении Росздравнадзора, опубликованном в среду на сайте ведомства.

Как отметили в Росздравнадзоре, в РФ зарегистрировано значительное число лекарственных препаратов амитриптилина, атенолола и метронидазола отечественных и зарубежных производителей.

Ранее компания Takeda сообщила, что с апреля прекратит поставки в РФ трех лекарств, объяснив свое решение глобальным пересмотром продуктового портфеля компании и необходимостью переоснащения производства для выпуска других препаратов.

Амитриптилин Никомед является антидепрессантом, Метронидазол Никомед - противомикробный препарат, а Атенолол Никомед применяется при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Все три лекарства входят в перечень ЖНВЛП, цены на которые регулируются государством.