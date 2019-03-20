Сотрудники УФСИН привлечены к ответственности после конфликта в колонии под Саратовом

САРАТОВ, 20 марта. /ТАСС/. Прокуратура Саратовской области провела проверку в колонии №7 в Саратовской области, где в январе этого года произошел конфликт с заключенными. В результате к дисциплинарной и административной ответственности были привлечены 34 сотрудника УФСИН, сообщает в среду пресс-служба прокуратуры региона.

31 января в ИК-7 для особо опасных преступников-рецидивистов произошел конфликт, часть осужденных не подчинилась законным требованиям сотрудников учреждения. В результате была повреждена мебель и другое имущество. По данным ОНК, в конфликте участвовали до 30 человек, 12 человек получили травмы, один из них был госпитализирован.

"Прокуратура области провела проверку содержания осужденных в колонии №7. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 34 должностных лица УФСИН России по региону", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

Уточняется, что в ходе проверки выяснилось, что в отдельных отрядах и столовой учреждения не работала автоматическая пожарная сигнализация. Также выявлены нарушения режимных требований, вскрыты случаи нарушения порядка получения осужденными посылок. Кроме того, выявлены нарушения в сфере привлечения осужденных к труду, осужденные работали более восьми часов в день, но не получали сверхурочных.

"В целях устранения нарушений в адрес начальника УФСИН России по Саратовской области внесено представление. Кроме того, за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства в отношении трех должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях", - отмечается в сообщении.