Опрос: большинство итальянцев назвали пиццу "самым счастливым блюдом"

РИМ, 20 марта. /ТАСС/. Большинство итальянцев назвали традиционное национальное блюдо пиццу приносящим наибольшее ощущение счастья. Почти каждый второй итальянец чувствует себя счастливым при употреблении этого продукта. Таковы результаты опроса, проведенного специально к Международному дню счастья, который отмечается 20 марта.

Согласно исследованию, 42% респондентов назвали пиццу своим "самым счастливым блюдом", причем 47% из них женщины. Среди людей в возрасте от 25 до 34 лет процент счастливых от пиццы возрастает до 60%. Большую радость это блюдо приносит жителям южных областей и островов Италии. Причем, любовь к нему распространяется даже на его замороженные вариации. Помимо того, что это самый заказываемый продукт в ресторанах, шесть из 10 итальянских семей (63%) питаются им и дома. Наиболее любимой является классическая "Маргарита", сделанная, по легенде, к приезду королевы Маргариты Савойской, супруги Умберто I (1844 - 1900), в Неаполь.

На втором месте в оригинальном списке "счастливой еды", но с большим отставанием оказались все виды макарон (пасты), употребление которых делает счастливыми 33% опрошенных. Сразу за "первым блюдом", к которому на Апеннинах относят пасту, следуют мясо и рыба на гриле (около 30%). Итальянское мороженое занимает в списке приносящих счастье продуктов четвертое место. Его назвал "счастливым" 21% респондентов. Меньше всего счастливого настроения придают бутерброд, который итальянцы часто едят на обед, и заморские суши, получившие в последние годы распространение на Апеннинах.