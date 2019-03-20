МИСиС открыл первую в России интегрированную магистерско-аспирантскую программу

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" запустил интегрированную магистерско-аспирантскую программу (Integrated PhD), в рамках которой студенты смогут пройти подготовку по трем научным направлениям. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"НИТУ "МИСиС" открыл первую в России программу Integrated PhD. Это образовательная программа, объединяющая уровни магистратуры и аспирантуры в едином образовательном треке", - сообщила пресс-служба.

Подготовка будет проходить по трем научным направлениям: "биоматериаловедение", "аддитивные технологии для производственной отрасли" и "квантовое материаловедение". Программа обеспечивает углубленное изучение профильной научной тематики и необходимую современному ученому широту знаний. Обучение рассчитано на пять лет: два года в магистратуре и три в аспирантуре.

"Одной из задач, стоящих сегодня перед отечественной высшей школой в рамках федерального проекта "Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок", является увеличение доли молодых перспективных исследователей в возрасте до 35 лет на 25% к 2024 году <…> Новая программа Integrated PhD, разработанная специально для подготовки молодых исследователей, станет очередным шагом в этом направлении", - цитирует пресс-служба ректора вуза Алевтину Черникову.

Участие в программе принимают НИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, Технический университет Дортмунда (Германия), Оксфордский университет (Великобритания), Университет Лейдена (Нидерланды), Технологический институт Карлсруэ, Туринский политехнический университет (Италия), Саутгемптонский университет (Великобритания), а также компания "Конмет", научно-технический центр "Технологии специальной металлургии", ООО "Биомиметикс".

Набор на программу Integrated PhD начнется 20 июня 2019 года.