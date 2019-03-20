Всероссийские сельские спортивные игры открылись в Тюменской области

ТАСС, 20 марта. Девятые Всероссийские зимние сельские спортивные игры, которые пройдут с 20 по 23 марта, открылись в Тюмени. Торжественная церемония открытия прошла в легкоатлетическом манеже города, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе центра спортивной подготовки Тюменской области.

"Состоялось торжественное открытие соревнований. В церемонии приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, заместитель министра спорта РФ Марина Томилова, заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут. После их выступлений была произнесена клятва, после началась концертная программа. Выступали коллективы тюменской филармонии, ансамбль танца "Зори Тюмени" и другие", - сказали в пресс-службе.

В центре добавили, что в соревнованиях примут участие более 1 тыс. человек из 58 субъектов России. Участники будут выявлять сильнейших в девяти видах спорта: гиревой спорт, лыжные гонки, городошный спорт, троеборье дояров и механизаторов, состязание спортивных семей, шахматы и шашки, полиатлон (лыжные гонки, стрельба из пневматического ружья, силовая гимнастика - прим. ТАСС).

Троеборье механизаторов включает в себя гонки на тракторах, лыжные гонки и гиревой спорт. В троеборье дояров вместо гонки участники будут собирать на скорость доильный аппарат. Возрастных ограничении для участников нет. "Судить мероприятия будет 21 специалист. Это судьи из Тюменской области <…> Мероприятия будут проходить в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", легкоатлетическом манеже, центр олимпийских видов спорта "Тюмень-Дзюдо", - отметили в пресс-службе, добавив, что талисманом соревнований стал сибирский соболь.

Ранее президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям отметил, что данные игры приобщают молодежь к ценностям активного образа жизни.

Первые Всероссийские зимние сельские спортивные игры прошли в Ижевске (Удмуртская Республика) с 5 по 8 марта 2003 года. С того времени главные зимние старты страны проходят по нечетным годам на территориях Сибирского и Уральского федеральных округов. В 2017 году они проходили в Новосибирской области.