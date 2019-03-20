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ВЦИОМ: более половины россиян верят в действенность закона о фейковых новостях

Согласно опросу, еще 29% респондентов считают, что количество недостоверной информации не изменится
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Более 50% россиян считают, что в случае вступления закона о борьбе с фейковыми новостями в силу, недостоверных сведений в СМИ и интернете станет меньше. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленном гендиректором ВЦИОМ Валерием Федоровым в рамках IX Грушинской конференции.

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"Более половины (57%) россиян полагают, что после вступления этого закона в силу недостоверных сведений в СМИ и интернете станет меньше, - отмечают авторы исследования. - Еще 29% респондентов считают, что их количество не изменится. Лишь 4% опрошенных думают, что фейковых новостей станет больше".

Почти половина опрошенных (49%) полагает, что отличить достоверную информацию от недостоверной в СМИ и интернете возможно, противоположного мнения придерживаются 42% респондентов. О самом законе известно 78% россиян. Большинство (83%) сограждан считают, что нашей стране нужен такой законодательный механизм, иной точки зрения придерживаются 13% опрошенных.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 19 марта 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Закон, одобренный верхней палатой парламента, дополняет перечень информации, доступ к которой может быть ограничен по требованию Генпрокурора РФ или его заместителей. В частности, вводится запрет на распространение в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности, либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.

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