Минкавказ надеется на принятие закона для стран СНГ по развитию горных территорий

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 марта. /ТАСС/. Министерство РФ по делам Северного Кавказа рассчитывает, что в 2019 году будет принят модельный закон по развитию горных территорий в межпарламентской ассамблее СНГ. Об этом сообщил в среду журналистам министр Сергей Чеботарев.

"В настоящее время разработан модельный закон по развитию горных территорий в формате межпарламентской ассамблеи СНГ. Под эгидой Совета Федерации, этот законопроект сейчас находится в межпарламентской ассамблее СНГ, и он будет, мы надеемся, в этом году там принят, и после принятия межпарламентской ассамблеей этот модельный закон автоматически спускается во все страны-участницы СНГ, соответственно и в Россию тоже. Мы видим большое будущее этого закона, и мы будем прилагать все усилия для того, чтобы этот федеральный закон был запущен и качественно проработан, потому что он будет создавать все условия для возвращения людей в свои родовые селения", - сказал Чеботарев.

По его словам, в России этот закон будет в большей степени ориентирован именно на Северный Кавказ.

"После его внесения в Федеральное Собрание мы будем подключаться с регионами для того, чтобы уже этот модельный закон адаптировать к нашим условиям и условиям РФ. Но, учитывая, что в РФ горные территории, которые будет затрагивать этот модельный закон, это у нас Северный Кавказ (60% горных территории), то фактически мы его рассматриваем как закон, который будет работать в основном на Северный Кавказ", - добавил министр.