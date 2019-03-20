Минкавказ рассчитывает на снижение уровня безработицы в СКФО за счет инвестпроектов

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 марта. /ТАСС/. Министерство РФ по делам Северного Кавказа рассчитывает на снижение уровня безработицы в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) за счет реализации инвестиционных и национальных проектов в регионах, сообщил в среду журналистам глава министерства Сергей Чеботарев.

"В СКФО уровень безработицы снижается, вместе с тем в целом он почти в два раза выше, чем по России. Снижению способствуют инвестпроекты, которые запускаются по линии Минкавказа, потому что любое предприятие, которое создается, - это новые рабочие места, это десятки и сотни рабочих мест, этому будет способствовать и запуск 12 национальных проектов. Фактически, это строительство больниц, школ, это формирование инфраструктуры, модернизация систем связи, транспортных систем и т. д.", - сказал Чеботарев.

По его словам, для достижения хороших показателей округу придется приложить серьезные усилия. "Я думаю, что в этом вопросе у нас очень хорошая перспектива, и безработица будет снижаться, но сделать нам нужно очень многое, потому что, если всей России для снижения безработицы или достижения иных целевых показателей, которые заложены в нацпроектах, нужно сделать рывок в два раза больше, то нам с учетом нашей ситуации нужно в четыре раза увеличивать всю работу в целом", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что уровень безработицы в регионах Северного Кавказа по итогам 2018 года снизился на 0,7% до 10,3%. По данным Росстата, СКФО находится на третьем месте среди округов РФ по количеству незанятых граждан, что составляет порядка 124 тыс. человек.

Во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина были разработаны нацпроекты в 12 сферах: демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.