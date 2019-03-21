Всероссийский открытый урок, посвященный профессиям в сфере анимации. Видеотрансляция

ПроеКТОриЯ

Всероссийский открытый урок "Ура! Мультики!" проходит в Центре прототипирования высокой сложности "Кинетика" НИТУ "МИСиС". Мероприятие организовано Министерством просвещения совместно с порталом "ПроеКТОриЯ".

Эксперты отвечают на вопросы о том, какой путь проходит мультфильм от задумки до встречи со зрителем, кто разрабатывает, рисует и озвучивает героев, как сделать анимационную ленту, которая попадет в топы просмотров.

В открытом уроке принимают участие директор студии "Анимаккорд", продюсер проекта "Маша и Медведь" Дмитрий Ловейко, худрук и аниматор этого проекта Денис Червяцов и Петр Барков. Модератор урока - теле- и радиоведущий Антон Комолов.