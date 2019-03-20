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СМИ: в Амстердаме запретят экскурсии по кварталу красных фонарей

По мнению городских властей, это, в частности, позволит снизить нагрузку на район

Власти Амстердама намерены с 2020 года ввести запрет на посещение туристическими экскурсиями расположенного в центре города квартала красных фонарей. Причиной такого решения, как пишет в среду портал NOS, стало желание снизить наплыв туристов в исторический центр голландской столицы, а также стремление защитить права секс-работниц, к которым туристы относятся неуважительно.

По мнению властей Амстердама, "более неприемлемо рассматривать секс-работников как туристическую достопримечательность".

В свою очередь портал Dutchnews сообщает, что под запрет также подпадут экскурсии по местным пабам и барам. В сообщении отмечается, что согласно статистике, центр района Де Валлен посещают порядка 1 тыс. туристических групп в неделю; при этом пик посещаемости приходится на вечернее время - до 28 групп в час.

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