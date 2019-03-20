Иудеи отмечают Пурим

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Религиозный праздник Пурим, один из главных праздников иудаизма, в 2019 году отмечается 21 марта.

"Вот и пришел к нам Пурим - самый веселый праздник в году <…> Любой, кто в эти дни слышит просьбу о помощи, обязательно должен помочь. Ведь в этом и состоит главный смысл праздника: дать радость другим людям, причем без всяких ограничений; в полной мере исполнить главную заповедь Торы, заповедь любви к ближнему", - цитирует главного раввина России Берла Лазара пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР).

Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, которого также цитирует пресс-служба ФЕОР, в письме пожелал единоверцам счастья. "Мы не просто так оказываемся в том или ином месте, у каждого человека есть сила сделать мир лучше, баланс добра и зла в обществе зависит конкретно от нас. Пусть этот праздник будет наполнен счастьем и детским смехом! Пусть радостный задор праздничного дня еще надолго задержится с нами!" - приводит его слова сообщение ФЕОР.

По еврейскому календарю, Пурим (от аккадского "пуру" - "жребий") приходится на 14-е число 12-го месяца адара. Он связан с ветхозаветной героиней Эсфирь (или же Эстер), которая, согласно одноименной библейской книге, сыграла ключевую роль в спасении проживавших на территории Персидской империи евреев от истребления. Она раскрыла своему мужу царю Ахашверошу (Артаксерксу I) секрет о своем иудейском происхождении перед тем, как заговорщики во главе с одним из вельмож Ахашвероша Аманом привели в исполнение план по уничтожению всех иудеев в Персии.

Одним из главных обычаев Пурима является чтение книги Эсфирь вечером 13-го адара (в 2019 году - 20 марта) и утром 14-го. Два главных обычая этого праздника - раздавать пожертвования неимущим и отправлять через посланников угощения друзьям и близким.