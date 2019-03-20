Вышинский переведен в камеру, соответствующую международным правилам

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Главный редактор "РИА Новости - Украина" Кирилл Вышинский переведен в камеру с условиями содержания, которые соответствуют международным стандартам, за два дня до заседания суда по рассмотрению жалобы его адвокатов о незаконности задержания журналиста. Об этом сообщила в четверг уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в эфире телеканала "Россия-24".

"Он переведен был два дня назад из той камеры, где у него не было света, не было постельного белья, в нормальную, хорошую камеру, где пять человек, где все нормы и условия соответствуют международным правилам", - сказала Москалькова.

Ранее российский омбудсмен отмечала, что к ней поступила информация о том, что Вышинский содержится в камере без электричества и постельных принадлежностей. Москалькова направила обращение украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой с просьбой обеспечить Вышинскому условия содержания в Лукьяновском СИЗО в соответствии с международными стандартами.

Врачи Международного комитета Красного Креста посещали главного редактора портала "РИА Новости - Украина", установили контроль за его состоянием, сообщила Москалькова. "После моего обращения в Красный крест подключились врачи, которые его посещали. Они тоже со своей стороны установили контроль, и он чувствует себя сейчас вполне удовлетворительно", - сказала она.

Москалькова напомнила, что ранее обращалась с призывом помочь в защите Вышинского в международные организации, в частности, к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович и генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду.

"Обращения не остались без отклика, и практически все они дали отрицательную оценку, связанную с ущемлением прав журналистов. Это очень опасный прецедент, который вообще разрушает градус демократии в любой стране", - подчеркнула Москалькова.

В среду Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины передал рассмотрение дела Вышинского о незаконности его задержания в мае 2018 года на рассмотрение объединенной кассационной палаты этого суда. До этого суд удовлетворил ходатайство журналиста о его личном участии в заседании, для чего Вышинский был доставлен из Херсона в Киев.

Служба безопасности Украины задержала Вышинского 15 мая 2018 года, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

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