Фонд ДВФУ в 2019 году планирует направить на развитие вуза не менее 20 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 21 марта. /ТАСС/. Фонд Дальневосточного федерального университета (эндаумент-фонд ДВФУ) в 2019 году планирует направить на развитие вуза и научные исследования не менее 20 млн рублей, сообщил в интервью ТАСС президент Фонда Игорь Осипов.

"В 2018 году со стороны школ университета и со стороны самого университета запросы на финансирование поступили на сумму чуть больше 20 млн рублей, их мы выполнили на 100%. Фонд планирует выделить как минимум аналогичную сумму в университет в этом году, в диапазоне 20-25 млн рублей. Будем стараться эти цифры не снижать и постепенно, с ростом активов и вкладов в Фонд, увеличивать", - сказал Осипов.

По его словам, в 2018 году активы Фонда были увеличены на 50 млн рублей, и Фонд рассчитывает увеличить активы и в этом году. Среди важнейших событий прошлого года Осипов назвал запуск полноценного конкурса научных грантов Фонда на основе пилотного конкурса 2017 года.

"Буквально недавно были подведены итоги, мы выделили около 12 млн рублей на семь грантов-победителей. Было много заявок, почти 30, все заявки прошли внешнюю экспертизу экспертами Российского научного фонда (РНФ) и Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Семь победителей прошли в финал", - рассказал Осипов.

Фонд ДВФУ, учрежденный для привлечения стратегических, долгосрочных инвестиций, вкладов и пожертвований от корпораций-партнеров и частных лиц, демонстрирует стабильный ежегодный прирост активов и партнерских проектов. Финансирование проектов университета осуществляется из ежегодных доходов на привлеченные Фондом инвестиции.