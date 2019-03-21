На сайт программы развития Дальнего Востока поступило 16 тыс. предложений

ВЛАДИВОСТОК, 21 марта. /ТАСС/. Жители дальневосточных регионов направили 16 тыс. предложений и замечаний через сайт национальной программы развития Дальнего Востока. Как сообщил в четверг во Владивостоке на заседании Совета Дальневосточного федерального округа вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, по количеству предложений лидируют темы образования и здравоохранения.

"На сегодняшний день на сайт поступило 16 тыс. предложений, больше всего в Республике Саха (Якутия), Амурской области и Забайкальском крае. По развитию образования, здравоохранению, транспорту, жилищному строительству - это те вопросы, которые лидируют по числу предложений замечаний и просьб граждан", - сказал Трутнев.

Он также отметил, что во встречах с гражданами для обсуждения программы на уровне муниципалитетов приняло участие 143 тыс. дальневосточников. "Все регионы обобщили поступившие предложения, губернаторы защитили их в законодательных собраниях, кроме Приморья, Забайкалья и Сахалина. Прошу эту работу завершить", - обратился вице-премьер к присутствующим главам регионов.

Программу развития Дальнего Востока до 2025 года, с перспективой продления до 2035 года поставил задачу разработать президент РФ на четвертом Восточном экономическом форуме. Программа, которая начнет работать с 1 сентября 2019 года, должна объединить мероприятия нацпроектов и госпрограмм, стратегии развития всех дальневосточных регионов. Основные цели программы - выход на темпы роста валового регионального продукта Дальнего Востока до 6% в год, повышение качества жизни людей и социального развития регионов Дальнего Востока до уровня выше среднероссийского и прекращение оттока населения Дальнего Востока.