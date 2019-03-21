Иркутский замгубернатора инициировал проверку информации о наличии у него дома в Италии

ИРКУТСК, 21 марта. /ТАСС/. Заместитель губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов попросил главу региона Сергея Левченко провести в отношении него служебную проверку о соблюдении антикоррупционного законодательства. Чернышов просит проверить прошедшую в сюжетах телеканала Рен-ТВ информацию о наличии у него дома в Италии, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

С 2013 года для федеральных и региональных чиновников действует запрет на владение банковскими счетами, финансовыми инструментами за рубежом. При этом им разрешается иметь недвижимость за границей при условии ее декларирования вне зависимости от стоимости.

"Он написал служебную записку, обратился к губернатору с просьбой провести в отношении него служебную проверку по фактам, указанным в сюжетах. Кроме того, подготовлены судебные иски, потому что в каждом сюжете содержится недостоверная информация", - сказали в пресс-службе.

Во вторник Рен-ТВ сообщил, что замгубернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов владеет трехэтажным коттеджем в Италии, куда его семья прилетает каждое лето. По информации телеканала, журналисты получили документы из итальянских реестров, из которых выяснили, что вилла оформлена на отца Чернышова. Корреспонденты задаются вопросом, откуда у иркутского замгубернатора средства на покупку элитной недвижимости.

По информации, размещенной на сайте правительства Иркутской области, в 2015 году Дмитрий Чернышов заработал 1,4 млн рублей, в 2016 году - 3,2 млн рублей, в 2017 году - 4,3 млн. Его супруга - 676 тыс. рублей, 823,8 тыс. и 972,8 тыс. рублей соответственно. На должность заместителя губернатора Чернышов был назначен 3 октября 2015 года. Вся задекларированная недвижимость супругов находится в России.