Штормовое предупреждение объявили на Курилах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 марта. /ТАСС/. Спасатели объявили на 22 марта штормовое предупреждение на острове Кунашир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) в связи с прохождением циклона. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Ранее сообщалось о том, что МЧС объявило на 22 марта штормовое предупреждение в восьми районах Сахалина. 20 марта циклон на протяжении суток оказывал влияние на погоду на острове Парамушир Большой Курильской гряды.

"В администрации двух муниципальных образований [острова Кунашир] и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных и неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области", - проинформировали в управлении.

По прогнозу синоптиков, в пятницу на территории Южно-Курильского и Курильского районов, расположенных на Кунашире, ожидаются сильные осадки, плохая видимость и штормовой ветер скоростью до 25 м/с.

Сейчас на Сахалине пасмурная безветренная погода, на большей части территории идет слабый снег, температура воздуха в Южно-Сахалинске опустилась до отметки минус восьми градусов. На Кунашире облачная погода, температура воздуха около минус трех градусов, скорость ветра достигает 12 м/с.