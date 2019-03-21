На Сахалине открылся первый в ДФО центр социокультурной адаптации для детей мигрантов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 марта. /ТАСС/. Сахалинская областная детская библиотека в ходе реализации проекта "Растем в России" открыла в Южно-Сахалинске центр социокультурной адаптации и интеграции детей мигрантов 9-12 лет. Об этом в четверг ТАСС сообщила директор учреждения Тамара Новикова.

"Занятия проходят на базе нашей библиотеки в группах по 25 человек два раза в неделю - по вторникам и пятницам <...> Мы должны помогать детям мигрантов, чтобы у них прошла легче адаптация в обществе российских детей, чтобы им легче было учиться в школах <...> Для Сахалинской области этот проект имеет большое значение, так как к нам приезжает большое количество мигрантов", - сказала собеседница.

По словам Новиковой, центр "Растем в России" будет работать до ноября 2019 года. За это время дети смогут пройти программу по знакомству с культурой и традициями России, историей Сахалинской области, улучшить знания в области русскому языку, состоящую из лекций, мастер-классов и игр. Также предусмотрены выездные мероприятия в исторический парк "Россия - моя история", Сахалинский областной краеведческий и художественный музеи, музейно-мемориальный комплекс "Победа", детский кукольный театр и другие культурные учреждения города. В программу также включены круглые столы для родителей-мигрантов, школьных учителей и воспитателей.

Директор библиотеки рассказала, что занятия проходят в специально отведенном для этого помещении. Специально для детей мигрантов библиотека приобрела российские книжки и игрушки, чтобы по окончанию обучения вручить их воспитанникам. Новикова отметила, что все занятия проходят абсолютно бесплатно.

Первый опыт, полученный в этом проекте, планируется распространять и в других регионах Дальнего Востока.