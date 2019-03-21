Власти Приморья выступили с инициативой увеличения размеров штрафов за поджог травы

ВЛАДИВОСТОК, 21 марта. /ТАСС/. Штрафы за поджоги травы, которые приводят к неконтролируемым палам и лесным пожарам, необходимо многократно увеличить, заявил журналистам после заседания Совета Дальневосточного федерального округа (ДФО) губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По его словам, с этой инициативой он обратился к правительству.

В этом году в Приморском крае из-за аномально теплой и сухой зимы пожароопасный сезон начался уже в январе. В десяти муниципалитетах края действует особый противопожарный режим. С начала года в Приморье уже произошло 275 лесных пожаров на площади 31,8 тыс. га.

"Необходимо усилить ответственность за поджоги сухой травы, сегодня она довольно незначительна. Мы 22 поджигателей нашли, а сумма штрафов всего составила 31 тыс. рублей. Это неэффективно, поэтому МЧС в том числе по нашей просьбе вносит изменения о кратных увеличениях, может быть до 50 тыс. рублей физическому лицу за такие неконтролируемые поджоги", - сказал Кожемяко.

Он добавил, что на совещании также попросил внести изменения в федеральные законы, которые бы позволили усилить муниципальный контроль и дать муниципалитетам право штрафовать нарушителей. На сегодняшний день главы муниципальных образований и административные комиссии такого права не имеют.