При управлении президента по конституционным правам могут создать экспертный совет

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. При управлении президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан может быть создан экспертный совет и рабочие группы. Указ, предусматривающий такую возможность, подписал президент России Владимир Путин.

Как следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, экспертный совет и рабочие группы могут быть созданы для "оказания содействия управлению в подготовке предложений по вопросам, относящимся к компетенции управления". Решение об учреждении таких структур принимает глава администрации президента России, он же утверждает положения, регламентирующие их работу.

Управление президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан было реформировано в декабре 2018 года. Тогда глава государства включил в компетенцию этой структуры обеспечение деятельности президента по вопросам государственной миграционной политики. К основным задачам управления также относятся содействие президенту РФ в определении основных направлений государственной политики в области гражданства, обеспечение реализации главой государства его конституционных полномочий по решению вопросов гражданства РФ и предоставления политического убежища и обеспечение реализации президентом его конституционного полномочия по осуществлению помилования.