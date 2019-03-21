Квота на забор воды из Байкала в 2018 году превышена на 5 млн кубометров

"Енисейское бассейновое водное управление уполномочено заключать договоры водопользования в рамках квоты, предоставленной на год. В 2018 году квота была превышена более чем на 5 млн кубометров. Мы внесли представление в управление, чтобы они устранили нарушение и перераспределили объемы во избежание превышения квоты", - сказала Рягузова.

ИРКУТСК, 21 марта. /ТАСС/. Енисейское бассейновое водное управление более чем на 5 млн кубометров превысило в 2018 году квоту забора воды из Байкала при заключении договоров с водопользователями. Об этом ТАСС в четверг сообщила старший помощник Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Наталья Рягузова.

Нарушение было выявлено, когда прокуратура проверяла законность строительства завода по розливу воды на юге Байкала. Управление предостерегли от заключения договора на водопользование с инвестором, поскольку квота на забор воды из Байкала уже превышена.

На сайте Енисейского бассейнового водного управления сообщается, что квота забора воды на водохозяйственном участке Иркутское водохранилище, включая озеро Байкал, на 2015-2019 годы установлена в объеме 109,156 млн кубометров. При этом отмечается, что по оценке Лимнологического института Сибирского отделения РАН, допустимый безвозвратный объем изъятия водных ресурсов из Байкала составляет около 600 млн кубометров в год.

Как сообщал ТАСС, 14 марта по решению суда строительство завода по розливу воды на юге Байкала в Иркутской области приостановлено. Прокуратура выяснила, что государственная экологическая экспертиза проекта проведена с нарушениями. В частности, специалисты не учли, что строительство застрагивает территорию, где встречаются краснокнижные растения и во время перелета останавливаются редкие птицы. В суде рассматривается иск прокуратуры о признании заключения экологической экспертизы и разрешения на строительство незаконными.

Завод в поселке Култук строит компания "Аквасиб", зарегистрированная в Иркутске. Ее основным владельцем является Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью "Озеро Байкал" из Китая. Первую очередь завода планировалось ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года, на полную мощность он должен выйти в 2021 году и производить 528 тыс. литров воды в сутки или 190 млн литров в год. По данным "Аквасиба", 80% продукции пойдет на экспорт, 20% - на российский рынок.