Квота на забор воды из Байкала в 2018 году превышена на 5 млн кубометров

ИРКУТСК, 21 марта. /ТАСС/. Енисейское бассейновое водное управление более чем на 5 млн кубометров превысило в 2018 году квоту забора воды из Байкала при заключении договоров с водопользователями. Об этом ТАСС в четверг сообщила старший помощник Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Наталья Рягузова.
"Енисейское бассейновое водное управление уполномочено заключать договоры водопользования в рамках квоты, предоставленной на год. В 2018 году квота была превышена более чем на 5 млн кубометров. Мы внесли представление в управление, чтобы они устранили нарушение и перераспределили объемы во избежание превышения квоты", - сказала Рягузова.
Нарушение было выявлено, когда прокуратура проверяла законность строительства завода по розливу воды на юге Байкала. Управление предостерегли от заключения договора на водопользование с инвестором, поскольку квота на забор воды из Байкала уже превышена.
На сайте Енисейского бассейнового водного управления сообщается, что квота забора воды на водохозяйственном участке Иркутское водохранилище, включая озеро Байкал, на 2015-2019 годы установлена в объеме 109,156 млн кубометров. При этом отмечается, что по оценке Лимнологического института Сибирского отделения РАН, допустимый безвозвратный объем изъятия водных ресурсов из Байкала составляет около 600 млн кубометров в год.
Как сообщал ТАСС, 14 марта по решению суда строительство завода по розливу воды на юге Байкала в Иркутской области приостановлено. Прокуратура выяснила, что государственная экологическая экспертиза проекта проведена с нарушениями. В частности, специалисты не учли, что строительство застрагивает территорию, где встречаются краснокнижные растения и во время перелета останавливаются редкие птицы. В суде рассматривается иск прокуратуры о признании заключения экологической экспертизы и разрешения на строительство незаконными.
Завод в поселке Култук строит компания "Аквасиб", зарегистрированная в Иркутске. Ее основным владельцем является Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью "Озеро Байкал" из Китая. Первую очередь завода планировалось ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года, на полную мощность он должен выйти в 2021 году и производить 528 тыс. литров воды в сутки или 190 млн литров в год. По данным "Аквасиба", 80% продукции пойдет на экспорт, 20% - на российский рынок.