ВЦИОМ: более трети россиян столкнулись в 2018 году с нарушением потребительских прав

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Более трети россиян (37%) в прошедшем году столкнулись с нарушением потребительских прав. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Потребитель, знай свои права: почему обманывают клиентов и как не дать себя в обиду

"За прошедший год 37% россиян сталкивались с нарушениями потребительских прав. На регулярное нарушение своих прав в половине случаев и чаще жалуются 4% россиян, по подсчетам еще 3% наших сограждан, их потребительские права нарушаются примерно в четверти случаев, тогда как 30% опрошенных указали, что за прошедший год они сталкивались с нарушением своих прав лишь один или два раза", - говорится в сообщении.

Чем крупнее населенный пункт, тем чаще его жители отмечают факты нарушения прав потребителей: среди сельчан с ними сталкивались 34%, а среди жителей городов - 43%.

По данным ВЦИОМ, почти половина респондентов (47%), столкнувшихся с нарушениями потребительских прав, жаловались на продажу товаров с истекшим сроком годности, 40% - на ненадлежащее качество товаров, 33% - на обсчет и обвес.

Две трети (69%) россиян знают, что их потребительские права защищены законом, но его содержание представляют только в общих чертах. Более половины респондентов (54%) считают, что в случае обнаружения недостатка в товаре, они могут обратиться в Общество защиты прав потребителей и Роспотребнадзор (45%). По сравнению с 2010 годом ситуация, согласно опросу, значительно улучшилась: лишь 8% россиян сейчас не знают, куда им обратиться при нарушении потребительских прав (в 2010 году доля таких респондентов составляла 38%). 16% уверены, что хорошо знают свои потребительские права (против 11% в 2010 году).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 14 марта 2019 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для используемой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.