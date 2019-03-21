Объекты Старорусского кластера достроят на областные и муниципальные средства

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 марта. /ТАСС/. Часть объектов туристического кластера, который создавался в Старой Руссе и не был сдан после завершения федеральной целевой программы, будут достроены за счет средств муниципалитета и при поддержке региона. На это потребуется около 70 млн рублей, сообщил ТАСС губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Туристический кластер в Старой Руссе создавался в рамках ФЦП "Развитие въездного и внутреннего туризма" с 2011 по 2018 год. На средства программы были запланированы реставрация центральной городской площади Революции и обустройство пешеходного маршрута, который объединит объекты турпоказа и размещения гостей. Далее были намечены работы на реке Полисть и строительство локальных очистных сооружений. К моменту завершения программы работы на набережной так и не были завершены.

"По набережной Рыбаков работы выполнены только примерно на 30%, сейчас мы находимся в судебных спорах и с подрядчиком. Программа закрыта, значит придется доделывать работы за счет муниципалитета и за счет поддержки области. Мы будем удешевлять проект, туда еще необходимо вложить около 70 млн рублей", - рассказал глава региона.

Ранее также сообщалось, что следственные органы возбудили уголовное дело в отношении директора муниципального бюджетного учреждения "Административное управление городским хозяйством". Он подозревается в нецелевом расходовании бюджетных средств на сумму свыше 49 млн рублей. По данным следствия, с сентября по декабрь 2017 года чиновник потратил деньги, предназначенные на создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско- рекреационного кластера "Старорусский", на оплату работ, относящихся к области дорожного хозяйства.

По словам губернатора, проект благоустройства, который создали в 2015-2016 гг., был изначально "неудачным". "По этому проекту периодически мы видели, как светофор располагается посередине пешеходного перехода - то есть тот, кто этот проект делал, он никогда не выезжал в Руссу. И даже то, что подрядчик выполнил, под руководством муниципалитета и региона он еще год дорабатывал", - отметил Никитин.

По словам губернатора, Старая Русса также претендует на получение около 500 млн рублей по программе "Банка развития БРИКС" на реставрацию архитектурных памятников. Кроме того, власти рассчитывают на дополнительную федеральную поддержку, в том числе в рамках подготовки к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского. Муниципальные власти при этом должны подготовить комплексный план развития города.

О кластере

В Старой Руссе, которая широко известна минеральными источниками, в рамках кластера планировалось создать 13 новых объектов инфраструктуры. Общая стоимость инвестиционного проекта составляла 2,749 млрд рублей: 1,9 млрд - частных, 610,2 млн - федеральных и 214 млн рублей региональных инвестиций. Результатом масштабного переформатирования сферы туризма и примыкающих отраслей должно стать увеличение турпотока и номерного фонда гостиниц в 1,5-2 раза. Предполагалось, что более чем в два раза вырастет объем услуг. Собственники провели реновацию курорта "Старая Русса", построены ФОК, музей-усадьба средневекового рушанина, мини-гостиница.