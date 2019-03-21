Путин увеличил количество высших воинских должностей в МЧС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в перечень воинских должностей, которые подлежат замещению высшими офицерами (генералами) МЧС. Текст документа опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить предельное количество воинских должностей, подлежащих замещению высшими офицерами Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, - 22", - говорится в тексте указа. До этого военных генеральских должностей в центральном аппарате МЧС было 17.

Этим же документом внесены изменения в указ президента "Об утверждении перечня должностей высшего начальствующего состава федеральной противопожарной службы". Установлено 126 должностей высшего начальствующего состава (речь идет о званиях не ниже генерал-майора внутренней службы). Ранее их было 131. Вместе с тем общее количество генералов в центральном аппарате министерства не изменилось и осталось 148.

Согласно указу президента, статс-секретарь - заместитель министра может иметь звание генерал-полковник. В структуре МЧС создается департамент спасательных воинских формирований во главе с руководителем генерал-лейтенантом. Генерал-лейтенантские звания также могут присваиваться директорам департамента гражданской обороны и защиты населения и департамента оперативного управления. Как следует из указа, в структуре МЧС упразднен департамент гражданской защиты, руководитель которого ранее также имел генеральское звание.

Указом президента в МЧС восстановлена должность заместителя министра - главного государственного инспектора РФ по пожарному надзору. Ранее должность главного госинпектора занимал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы.

В документе уточняется, что ряд "генеральских должностей" могут замещать федеральные государственные гражданские служащие, среди них должность начальника Главного управления собственной безопасности и Главного управления МЧС России по Москве.