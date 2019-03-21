Военные прокуроры в 2018 году восстановили права 650 тыс. военнослужащих

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Военные прокуроры в 2018 году помогли добиться восстановления социальных прав более 650 тыс. военнослужащих и членов их семей. Об этом сообщил заместитель генпрокурора России - главный военный прокурор РФ Валерий Петров на расширенном заседании коллегии Главной военной прокуратуры (ГВП).

"Средствами прокурорского надзора восстановлены права свыше 650 тыс. граждан", - отметил он.

По его словам, благодаря тесному сотрудничеству с Минобороны России решены многолетние проблемы реализации прав на медицинское обеспечение вдов погибших военнослужащих, проезда к месту лечения или отдыха военных пенсионеров и членов их семей. Урегулированы вопросы индексации пенсий вдовам ветеранов Великой Отечественной войны, компенсации расходов за наем жилья офицерам и прапорщикам, проходящим военную службу за пределами Российской Федерации.

"Проекты соответствующих нормативных актов уже согласованы", - подчеркнул главный военный прокурор.