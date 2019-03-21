В 2018 году ущерб от коррупции военнослужащих в России вырос до 7 млрд рублей

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Ущерб от выявляемых фактов коррупции в министерствах и ведомствах, где предусмотрена военная служба, в минувшем году вырос в четыре раза - до 7 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель генпрокурора России - главный военный прокурор РФ Валерий Петров на расширенном заседании коллегии Главной военной прокуратуры (ГВП).

"Учитывая, что количество преступлений этой категории не снижается, а размер причиненного ими ущерба вырос вчетверо и превысил 7 млрд рублей, необходимо в рамках национального плана противодействия коррупции активизировать мероприятия по пресечению таких проявлений", - потребовал он от подчиненных.

Коррупцию он назвал "в значительной степени корнем большинства проблем в состоянии законности". "За год по актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности (за нарушения антикоррупционных норм - прим. ТАСС) привлечено более 2,8 тыс. должностных лиц, из них 28 уволены в связи с утратой доверия", - отметил Петров.

При этом он отметил, что наметились положительные сдвиги в расследовании преступлений: вырос объем возмещенного на досудебных стадиях ущерба, сократилось количество дел, расследованных с нарушением срока. "И самое главное, между прокурорами и руководителями следственных органов установились деловые и конструктивные отношения", - добавил он.

В 2019 году акцент должен быть сделан на возмещении ущерба от преступлений, отметил главный военный прокурор. По его словам, военные прокуроры в полном объеме обеспечивают участие при рассмотрении уголовных дел в судах, способствуя им в вынесении законных приговоров, реагируя одновременно и на неправосудные решения. По представлениям военных прокуроров отменены и изменены приговоры в отношении 165 лиц.