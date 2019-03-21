Минприроды создаст единый навигатор, собрав воедино все сайты заповедников РФ

СОЧИ, 21 марта. /ТАСС/. Единый навигатор для туристов, где можно ознакомиться с потенциалом российских заповедников и выбрать маршрут, планируется создать в РФ, объединив сайты особо охраняемых природных территорий, сообщил директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды РФ Алексей Титовский в четверг на Всероссийской конференции по развитию особо охраняемых природных территорий.

"Будут интегрированы все сайты наших ФГБУ [представляющих особо охраняемые территории]. Этот информационный портал позволит нашим гражданам видеть те инфраструктурные возможности, которые есть на наших территориях, выбирать места для посещения. Будет своего рода навигатор", - сказал Титовский.

Обращаясь к присутствующим на конференции сотрудникам профильных учреждений, он попросил проверить актуальность информации на их сайтах. "Чтобы мы могли максимально функциональной сделать систему [навигатор]", - пояснил Титовский.

По данным чиновника, на особо охраняемых природных территориях РФ уже действуют 131 музей, 307 визит-центров, 1585 экологических троп. Среди задач управляющих структур ООПТ на ближайшие годы обозначены разработка и внедрение современных методик эколого-просветительской деятельности и развитие экологического туризма, расширение программ природоохранного и научного волонтерства, разработка методики расчета рекреационной нагрузки на ООПТ и программ по привлечению инвесторов.

Он добавил, что также планируется создать единую государственную информационную систему, которая будет предназначена для специалистов. В частности, этот портал позволит вести государственный кадастр ООПТ всех уровней, анализировать эффективность их охраны и вести мониторинг биологического разнообразия, оперативно получать информацию для учетных, природоохранных и других работ. Также система позволит автоматически получать через портал госуслуг информацию о наличии ООПТ на том или ином участке.