В Москве простились с Юлией Началовой

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Церемония прощания с певицей Юлией Началовой, умершей 16 марта в возрасте 38 лет, прошла в Траурном зале Троекуровского кладбища в Москве, передает корреспондент ТАСС.

В центре траурного зала был установлен белый гроб в обрамлении сотен цветов. Под музыку на цифровых экранах сменялись фотографии артистки. Проститься с Юлией пришли ее близкие - бывший муж Евгений Алдонин и их дочь Вера. На прощании также присутствовали певица Лариса Долина, артисты цирка братья Запашные, музыкальный продюсер Бари Алибасов, актер Александр Михайлов, певцы Филипп Киркоров и Виктор Салтыков.

"Она была невероятно искренней. Даже если было плохо, она всегда улыбалась. Я даже не догадывался <…> Про ее болезнь я вообще узнал, наверное, последним, настолько мужественно она скрывала, годами. Поэтому это, может быть, так неожиданно все, такой стресс для всех, для меня в том числе", - сказал Киркоров.

Около 1 тыс. человек почтили память Началовой. Многие пришедшие отмечали, что уход из жизни певицы переживают как личное горе.

О певице

Началова была экстренно доставлена в одну из больниц Москвы в тяжелом состоянии в середине марта. Как сообщал ТАСС ее отец, композитор Виктор Началов, певице была проведена операция на ноге. Причиной смерти дочери Началов назвал заражение крови.

Юлия Началова родилась в Воронеже 31 января 1981 года. После участия Юли в телевизионном конкурсе "Утренняя звезда" в 1990 году ее наставником стала певица Ирина Понаровская. Началова выпустила семь альбомов, самыми известными стали композиции "Герой не моего романа", "Между мной и тобой", "Цветик-семицветик". Певица также много работала на телевидении и в разные годы была ведущей телепрограммы "Субботний вечер" ("Россия-1"), участвовала в проектах "Последний герой" (Первый канал), "Один в один" ("Россия-1") и других.

В новость были внесены изменения (14:40 время мск) — добавлен комментарий Киркорова.