Эксперты заявили, что 18 языков коренных народов России находятся на грани исчезновения

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 марта. /ТАСС/. Восемнадцать языков коренных народов в России находятся на грани исчезновения, еще несколько языков считаются уязвимыми. Об этом сообщил в четверг в ходе пленарного заседания Международного форума года языков коренных народов в России в Ханты-Мансийске руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

"По экспертным данным, за последние 150 лет в России исчезло 14 языков, из них пять - в постсоветский период. Сейчас [в России] на грани исчезновения находятся 18 языков, то есть, осталось не более 20 пожилых их носителей. Еще ряд языков считаются уязвимыми, наблюдается тенденция уменьшения числа их носителей. Главным фактором исчезновения языка является прекращение передачи его детям в семье", - сказал Баринов.

По его словам, важно активизировать работу в этом направлении общественности, органов власти, ученых, в частности, зафиксировать все особенности исчезающих и уязвимых языков - их жанров, грамматики и фонетики. "В Мурманской области и на Таймыре есть успешная практика внедрения так называемых "языковых гнезд" для малочисленных народов, когда в детсадах работаю воспитателями носители родных языков", - добавил Баринов.

Международный форум года языков коренных народов в России проходит в Ханты-Мансийске 21 и 22 марта. По информации властей Югры, в форуме принимают участие около 500 человек - представители науки, общественности, органов власти, учителя родных языков России, а также эксперты из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Республики Непал, Финляндии, Китая.

ЮНЕСКО 2019 год объявлен Международным годом языков коренных народов. Его главная цель заключается в привлечении внимания к возможной утрате родных языков и необходимости их поддержки и активизации. План проведения Года языков коренных народов в России включает более 700 мероприятий. В России, по оценке Института языкознания РАН, насчитывается около 150 языков коренных народов.