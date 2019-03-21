В 2018 году более 1,3 тыс. российских чиновников лишились работы в связи с утратой доверия

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Более 1,3 тыс. чиновников были уволены в прошлом году в России в связи с утратой доверия. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"В результате прокурорского вмешательства к дисциплинарной ответственности привлечены свыше 68 тыс. должностных лиц. Из них 1,3 тыс. - уволены в связи с утратой доверия", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС в интервью на интернет-канале надзорного ведомства "Эфир".

Всего в 2018 году в результате работы прокуроров к административной и дисциплинарной ответственности привлечены 75 тыс. должностных лиц за совершение коррупционных правонарушений, из них 7 тыс. - к административной. По материалам прокурорских проверок возбуждено более 3 тыс. уголовных дел о коррупционных преступлениях.