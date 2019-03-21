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В Финляндии расследуют возможную отправку личных данных с телефонов Nokia в Китай

Речь идет об информации о местонахождении аппарата и его серийном номере

ХЕЛЬСИНКИ, 21 марта. /ТАСС/. Финский уполномоченный по защите данных начал расследование по поводу информации об отправке телефонами Nokia личных данных их владельцев в Китай. Об этом сообщило в четверг Финляндское информационное агентство (STT).

"Наше ведомство начинает расследование по поводу телефонов Nokia. По имеющимся начальным сведениям, они отправляли в Китай личные данные пользователей", - сказал уполномоченный Рейо Аарнио.

Ранее телекомпания NRK.no сообщила, что телефоны Nokia 7 Plus отправляли в Китай, в частности, информацию о местонахождении аппарата и серийном номере. Эти данные, утверждает она, попадали на сервер компании China Telecom.

В компании HMD Global, которая сейчас производит телефоны под брендом Nokia, признали, что у ряда аппаратов Nokia 7 Plus действительно была замечена подобная неполадка. Там указали, что телефоны будут подвергнуты обновлению программного обеспечения, что должно устранить проблему.

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