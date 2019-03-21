Российских чиновников в 2018 году оштрафовали на 900 млн рублей за коррупцию

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российские суды назначили чиновникам штрафы на 900 млн рублей за коррупционные правонарушения в прошлом году. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"В целом за 2018 год таких штрафов, уже реализованных, у нас набралось более 900 млн рублей, почти миллиард. Подавляющее большинство - это административные правонарушения, которые связаны с незаконным трудоустройством бывших госслужащих или муниципальных служащих в коммерческие организации", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС в интервью на интернет-канале надзорного ведомства "Эфир".

В прошлом году было возбуждено более 5 тыс. дел об административных правонарушениях по ст. 19.29 КоАП РФ ("Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего"), более 5 тыс. лиц были привлечены к ответственности, наложено штрафов на сумму 187,5 млн рублей, из них взыскано 137 млн рублей. По статье 19.28 КоАП РФ ("Незаконное вознаграждение от имени юридического лица") было возбуждено 487 дел, привлечены 439 юридических лиц, штрафы назначены на сумму 691 млн рублей.

Как сообщил Куренной, от общей суммы наложенных штрафов удается добиться большого поступления в бюджет. В 2016 году по решениям судов было выплачено 22% от общей суммы наложенных штрафов, а в 2018 году - уже 40%. В августе прошлого года была введена такая мера, как обеспечение производства по делам об административных правонарушениях, то есть арест имущества юридических лиц. "За период действия этого закона, за последние 4,5 месяца 2018 года было прокурорами в суды заявлено 38 ходатайств о применении ареста имущества юридических лиц, судами рассмотрено уже 32 таких ходатайства на сумму свыше 100 млн рублей", - сказал представитель Генпрокуратуры.

Всего в 2018 году удалось выявить 231 тыс. нарушений законодательства о противодействии коррупции. Почти треть из них составляют случаи предоставления неполных или недостоверных сведений о доходах и имуществе. Как сообщил Куренной, в прошлом году прокуроры внесли 62 тыс. представлений, предостерегли о недопустимости нарушения закона 4,5 тыс. лиц, принесли 31,8 тыс. протестов на незаконные правовые акты, направили 4,7 тыс. исков в суд на общую сумму 6 млрд рублей.