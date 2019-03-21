С артистом Анатолием Адоскиным простятся 23 марта в Театре имени Моссовета

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Прощание с народным артистом России Анатолием Адоскиным, скончавшимся 20 марта на 92-м году жизни, состоится в субботу, 23 марта, в Театре имени Моссовета, где в общей сложности более полувека прослужил актер. Об этом сообщила в четверг ТАСС директор театра Валентина Панфилова.

"Церемония прощания с Анатолием Михайловичем Адоскиным пройдет в субботу, 23 марта, на Основной сцене Театра имени Моссовета, где продлится с 11:00 до 12:00 мск", - сказала Панфилова.

По ее словам, затем Адоскин будет кремирован на Хованском кладбище. Урна с его прахом будет захоронена на Донском кладбище в семейном склепе. "Очень тяжело прощаться с таким прекрасным человеком, с таким великолепным актером, рядом с которым прошла практически вся жизнь", - поделилась директор театра.

Судьба артиста

Анатолий Михайлович Адоскин родился 23 ноября 1927 года в Москве. Во время Великой Отечественной войны работал сборщиком боеприпасов на Втором часовом заводе. В 1942-1943 годах учился в автотранспортном техникуме, но бросил. Любовь к театру оказалась сильнее.

Секреты профессии он постигал в студии Юрия Завадского при Театре имени Моссовета, на сцену которого вышел в 1947 году. Творческая судьба не подарила Адоскину чудесных метаморфоз, когда актер вдруг "просыпается знаменитым". В 1961 году он перешел к Олегу Ефремову в "Современник", а в 1965 году был приглашен Анатолием Эфросом в Театр им. Ленинского комсомола.

После нескольких лет "театральных скитаний" Адоскин вновь вернулся на сцену родного Театра имени Моссовета, где прослужил более полувека, до конца жизни. В последние годы участвовал в двух спектаклях: "Casting/Кастинг" по пьесе Юрия Еремина и "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда" по мотивам повести Роберта Льюиса Стивенсона.

На сцене Адоскин создал целую галерею запоминающихся образов в классическом и современном репертуаре и стал признанным мастером сцены. Этапными в творческой жизни актера стали работы в спектаклях "Отелло", "Виндзорские насмешницы", "Глазами клоуна", "Живой труп", "Петербургские сновидения", "Братья Карамазовы", "Мадам Бовари". Но больше других авторов Адоскин, по его признанию, любил Чехова и потому особенно ценил роли Фирса в "Вишневом саде" и Сорина в "Чайке", которые ему посчастливилось сыграть.

Адоскин также снимался в кино, в его послужном списке более 40 киноработ. На экране он дебютировал в популярном фильме "Два капитана". В кино ему в основном доставались роли второго плана. Самыми заметными из них являются Дементьев в "Девчатах", пытающийся покорить сердце неприступной Анфисы, и Сидоров в комедии "Семь стариков и одна девушка" со своей знаменитой фразой: "А женщины уже в волейбол играют...".

Кроме того, Адоскин много лет преподавал в Школе-студии МХАТ. Работал на телевидении, где создал цикл передач, героями которых стали Пушкин и Пущин, Дельвиг и Жуковский, Баратынский, Батюшков, Ходасевич. Поэтическое слово было близко Анатолию Адоскину, потому что он и сам писал стихи. В 1996 году Адоскину было присвоено звание народного артиста РФ, в 2008 году актер был награжден орденом Почета.