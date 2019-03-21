Путин поздравил с 97-летием президента Пушкинского музея Ирину Антонову

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравление президенту Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина Ирине Антоновой. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

В своем поздравлении Ирине Антоновой, которая в среду отметила свой 97-й день рождения, российский лидер пожелал ей доброго здоровья и всего наилучшего.

"Вас знают и искренне уважают как выдающегося профессионала, широко образованного, талантливого, неравнодушного человека, истинного интеллигента и подвижника. За годы работы в одном из знаменитейших музеев страны и мира вы внесли уникальный личный вклад в сохранение бесценного исторического, духовного наследия человечества, в развитие музейного дела и сегодня продолжаете неустанно трудиться на благо культуры и просвещения", - говорится в сообщении.

Ирина Антонова родилась 20 марта 1922 года в Москве. Является заслуженным деятелем искусств РСФСР (1979) и лауреатом Государственной премии РФ (1996, 2018). Директор (1961-2013), президент (2013 - по настоящее время) Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина.