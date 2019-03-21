Многоквартирный дом построили для сотрудников МВД в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 21 марта. /ТАСС/. Более 80 сотрудников и ветеранов полиции в Кабардино-Балкарии (КБР) получили квартиры в новом доме, отстроенном в столице республики городе Нальчике. Ключи новоселам раздали в четверг, сообщает корреспондент ТАСС.

"Четыре года назад министром внутренних дел по КБР было принято решение о строительстве жилого дома, было обращение в МВД Российской Федерации, которое было поддержано. На строительство выделено более 330 млн руб. В целом руководством МВД России уделяется большое внимание социальным вопросам сотрудников органов внутренних дел", - сказал начальник главного управления МВД России по СКФО Сергей Бачурин на торжественной церемонии по случаю сдачи объекта в эксплуатацию.

Сотрудники МВД получают ключи от новых благоустроенных квартир, что поможет им выполнять свою работу еще лучше, отметил врио главы КБР Казбек Коков.

"Сегодня 82 семьи улучшают свои жилищные условия, это прекрасное, радостное событие в каждой семье, которая сегодня обретет квартиру. Это значимое событие для Кабардино-Балкарской Республики, так как семьи эти сегодня верой и правдой служат нашему Отечеству, обеспечивают правопорядок в нашей республике. Я уверен, социальная защищенность их послужит еще одним стимулом для продолжение дальнейшей отличной службы", - сказал Коков.

Как отметил министр внутренних дел по КБР Игорь Ромашкин, последний раз жилой дом для сотрудников полиции был построен в республике 10 лет назад.

"Крайний такой социальный проект мы реализовали в 2009 году и количество сотрудников, нуждающихся в жилье у нас было действительно большое. После реализации этого социального проекта, мы практически в половину сократим свою очередь. Я надеюсь что, то внимания МВД Российской Федерации нашей республике позволит нам выполнить эту задачу и обеспечить всех наших нуждающихся квартирами", - отметил он.