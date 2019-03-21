К 2025 году 90% жителей Калужской области обеспечат чистой водой

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Доля жителей Калужской области, обеспеченных чистой питьевой водой, к 2025 году достигнет 90%. Благодаря федеральной программе "Чистая вода" в регионе за семь лет построят 40 станций очистки воды, сообщил журналистам в четверг губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

"Доля населения, обеспеченного водой, соответствующей гигиеническим нормам, возрастет с текущих 77% до 90% <…> К 2025 году по всей области будет построено не менее 40 станций очистки воды", - сказал он.

В 2019 году будет построена станция очистки питьевой воды в городе Козельск стоимостью 220 млн рублей, уточнил глава региона. Также появятся станции очистки сточных вод в Кирове, Юхнове, Хвостовичах. Артамонов подчеркнул, что власти региона намерены обратиться к федеральным властям с просьбой включить в программу "Чистая вода" финансирование ремонта водоотведения и очистных сооружений сточных вод.

В 2018 году по государственным инвестиционным программам во всех районах области было построено и отремонтировано свыше 60 км водопроводных и канализационных сетей, восемь станций очистки воды, 19 скважин и насосных станций, водопроводных башен.